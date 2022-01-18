Зеленський летить до Варшави для участі в саміті президентів

09:28 03 травень Київ, Україна

Сьогодні Володимир Зеленський вилетить з робочим візитом до польської столиці, де візьме участь у святкуванні 230-річчя прийняття першої Конституції Речі Посполитої. Також у святкуванні візьмуть участь президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Зустріч президентів відбудеться в королівському замку в Варшаві. Глави держав візьмуть участь в дискусійній панелі на тему майбутнього Європи. Під час її президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, загалом історичний досвід і нинішню співпрацю, єдність цінностей і загальне бачення Європи в контексті подій, що відбуваються на континенті.



Президенти підпишуть також спільну декларацію в світлі 230-ї річниці прийняття Конституції Речі Посполитої.



Після спільної зустрічі президентів відбудуться двосторонні переговори президента Дуди з президентом Зеленським. Згодом планується спільна заява для ЗМІ обох президентів.



Перша Конституція Речі Посполитої була прийнята Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших в Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через опір місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.