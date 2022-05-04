Зеленський критикує Туреччину за «подвійні стандарти»

Президент України Володимир Зеленський закликав Туреччину відмовитися від подвійних стандартів у відносинах з Україною.
Зеленський назвав дії Туреччини «несправедливими» і закликав турецьку владу вибрати між російськими туристами та «правдою», якщо вони хочуть мати дружні стосунки з Україною.
Туреччина після російського вторгнення в Україну, заявляючи про підтримку Києва, не стала вводити санкції проти москви. Крім того, влада Туреччини розробила «дорожню карту» із залучення туристів з росії. Серед іншого програма включає кредитну підтримку турецьких туроператорів, що базуються в росії, та створення двох авіакомпаній для перевезення російських туристів.
Сьогодні після молитви, присвяченої мусульманському святу Ід-аль Фітр, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що війна в Україні не повинна негативно вплинути на туристичний сезон. Ердоган зазначив, що президент росії володимир путін уже пообіцяв йому підтримку у цьому напрямку.
Також Ердоган повідомив, що незабаром збирається обговорити з путіним прискорення евакуації з Маріуполя та експорт зерна з України та росії.
Туреччина - традиційно популярний напрямок для російських туристів. Очікується, що цього року її популярність ще зросте, оскільки країни ЄС закрили небо для польотів в росію та різко скоротили видачу росіянам віз. Компанія «Аерофлот», яка після початку війни скасувала майже всі закордонні рейси, оголосила, що знову почне літати до Туреччини.
Туреччина після російського вторгнення в Україну, заявляючи про підтримку Києва, не стала вводити санкції проти москви. Крім того, влада Туреччини розробила «дорожню карту» із залучення туристів з росії. Серед іншого програма включає кредитну підтримку турецьких туроператорів, що базуються в росії, та створення двох авіакомпаній для перевезення російських туристів.
Сьогодні після молитви, присвяченої мусульманському святу Ід-аль Фітр, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що війна в Україні не повинна негативно вплинути на туристичний сезон. Ердоган зазначив, що президент росії володимир путін уже пообіцяв йому підтримку у цьому напрямку.
Також Ердоган повідомив, що незабаром збирається обговорити з путіним прискорення евакуації з Маріуполя та експорт зерна з України та росії.
Туреччина - традиційно популярний напрямок для російських туристів. Очікується, що цього року її популярність ще зросте, оскільки країни ЄС закрили небо для польотів в росію та різко скоротили видачу росіянам віз. Компанія «Аерофлот», яка після початку війни скасувала майже всі закордонні рейси, оголосила, що знову почне літати до Туреччини.
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