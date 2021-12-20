Зеленський: Кабмін повинен налагодити комунікацію з регіонами

15:54 03 серпень Київ, Україна

Після того як, глави Тернополя і Луцька відмовилися посилювати карантинні заходи, президент України зажадав від Кабміну, провести роз'яснювальні роботи і налагодити комунікацію з регіонами.



Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за результатами селекторної наради з представниками уряду.



Повідомляється, що Зеленський зажадав чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які починають діяти з 3 серпня.

За словами, прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тисяч населення, заповненість койко-місць на Закарпатті становить майже 69%, а в Києві, на Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині та Буковині - понад 40%. Володимир Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається розподіл на чотири зони і для чого потрібен адаптивний карантин.



Раніше в Тернополі відмовилися виконувати вимоги «червоної» зони карантину.



Також посилювати правила карантину відмовилися влади Луцька. Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський розповів, що в Луцьку налічується досить карантинних заходів, які ефективно діють, тому необхідності вносити додаткові заходи, щоб зупинити економіку міста, немає.