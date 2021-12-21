Зеленський ініціює ліквідацію ОАСК

Численні сумнівні рішення Окружного адміністративного суду м.Київ привели до повної втрати довіри до нього, в зв'язку з цим президент України вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва".
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізується і ліквідується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).
"У демократичному суспільстві повага і довіра до суду повинні бути безумовними. Але там, де вмирає довіра, закінчується і демократія. У ОАСК було достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало і знайти там прості речі, які так шукають в ньому суспільство і держава, - справедливість, неупередженість та чесність. Натомість бачимо чергові скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численні сумнівні рішення. Довіру до Окружного адміністративного суду м.Київ втрачено", - випливає з повідомлення.
Крім цього, підкреслюється, що стара, неефективна судова система не здатна забезпечити запит українців на справедливість.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі