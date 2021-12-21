Зеленський ініціює ліквідацію ОАСК

14:23 13 квітень Київ, Україна

Численні сумнівні рішення Окружного адміністративного суду м.Київ привели до повної втрати довіри до нього, в зв'язку з цим президент України вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва".



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізується і ліквідується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).



"У демократичному суспільстві повага і довіра до суду повинні бути безумовними. Але там, де вмирає довіра, закінчується і демократія. У ОАСК було достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало і знайти там прості речі, які так шукають в ньому суспільство і держава, - справедливість, неупередженість та чесність. Натомість бачимо чергові скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численні сумнівні рішення. Довіру до Окружного адміністративного суду м.Київ втрачено", - випливає з повідомлення.

"Сьогодні я вношу в парламент законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних з керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують все в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал будь-якому суду, який зрадив повагу до закону", - прокоментував Зеленський.

Крім цього, підкреслюється, що стара, неефективна судова система не здатна забезпечити запит українців на справедливість.