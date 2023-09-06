Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили продовольчий експорт

Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч в Афінах 22 серпня.
У ході зустрічі Зеленський подякував фон дер Ляєн за її зусилля щодо нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Він наголосив, що важливо повністю відновити ці процеси з 15 вересня.
Зеленський також висловив сподівання на позитивний висновок звіту в рамках Пакета розширення у жовтні та подальше рішення країн - членів ЄС про відкриття переговорів про членство України в ЄС до кінця 2023 року.
Крім того, сторони обговорили та скоординували позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру.
У ході зустрічі Зеленський подякував фон дер Ляєн за її зусилля щодо нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Він наголосив, що важливо повністю відновити ці процеси з 15 вересня.
Зеленський також висловив сподівання на позитивний висновок звіту в рамках Пакета розширення у жовтні та подальше рішення країн - членів ЄС про відкриття переговорів про членство України в ЄС до кінця 2023 року.
Крім того, сторони обговорили та скоординували позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру.
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