Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили продовольчий експорт

13:51 22 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч в Афінах 22 серпня.



У ході зустрічі Зеленський подякував фон дер Ляєн за її зусилля щодо нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Він наголосив, що важливо повністю відновити ці процеси з 15 вересня.



Зеленський також висловив сподівання на позитивний висновок звіту в рамках Пакета розширення у жовтні та подальше рішення країн - членів ЄС про відкриття переговорів про членство України в ЄС до кінця 2023 року.



Крім того, сторони обговорили та скоординували позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру.