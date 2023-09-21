Зеленський та спецпредставник США з відновлення України провели зустріч у Нью-Йорку

"Дуже важливим питанням для нас є відновлення - як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути до України та побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими”, – зазначив президент.