Зеленський та спецпредставник США з відновлення України провели зустріч у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із спеціальним представником президента США з відновлення України пані Пенні Пріцкер.
Про це повідомили у Офісі Президента України.
Зеленський привітав Пенні Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.
Сторони обговорили пріоритетні галузі України для відновлення та підтримки найперспективніших галузей української економіки.
Президент наголосив на важливості участі американського бізнесу у відновленні об'єктів інфраструктури, зруйнованих в результаті повномасштабного російського вторгнення. Зокрема це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об'єкти.
Зеленський також уточнив, що американські компанії можуть долучитись до реконструкції української енергетичної системи.
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