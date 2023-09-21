Зеленський та спецпредставник США з відновлення України провели зустріч у Нью-Йорку

11:08 21 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із спеціальним представником президента США з відновлення України пані Пенні Пріцкер.

Про це повідомили у Офісі Президента України.

Зеленський привітав Пенні Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.
"Дуже важливим питанням для нас є відновлення - як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути до України та побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими”, – зазначив президент.
Сторони обговорили пріоритетні галузі України для відновлення та підтримки найперспективніших галузей української економіки.

Президент наголосив на важливості участі американського бізнесу у відновленні об'єктів інфраструктури, зруйнованих в результаті повномасштабного російського вторгнення. Зокрема це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об'єкти.
Зеленський також уточнив, що американські компанії можуть долучитись до реконструкції української енергетичної системи.