Зеленський та Шольц обговорили зміцнення обороноздатності України під час телефонної розмови

У вівторок відбулася телефонна розмова між президентом України Зеленським та канцлером Німеччини Шольцом.
У ході розмови Зеленський висловив подяку Шольцу за реалізацію значного оборонного пакета на суму 3 мільярди євро, як зазначено в офіційному повідомленні президента.
Лідери обговорили питання щодо виконання угод, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини, а також обговорили перспективи зміцнення обороноздатності України, включаючи систему протиповітряної оборони (ППО).
Зеленський також зазначив, що були узгоджені спільні позиції напередодні майбутніх міжнародних подій.
У ході розмови Зеленський висловив подяку Шольцу за реалізацію значного оборонного пакета на суму 3 мільярди євро, як зазначено в офіційному повідомленні президента.
Лідери обговорили питання щодо виконання угод, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини, а також обговорили перспективи зміцнення обороноздатності України, включаючи систему протиповітряної оборони (ППО).
Зеленський також зазначив, що були узгоджені спільні позиції напередодні майбутніх міжнародних подій.
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