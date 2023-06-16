Зеленський та Шольц обговорили зміцнення обороноздатності України під час телефонної розмови

18:35 30 травня Київ, Україна

У вівторок відбулася телефонна розмова між президентом України Зеленським та канцлером Німеччини Шольцом.

У ході розмови Зеленський висловив подяку Шольцу за реалізацію значного оборонного пакета на суму 3 мільярди євро, як зазначено в офіційному повідомленні президента.

Лідери обговорили питання щодо виконання угод, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини, а також обговорили перспективи зміцнення обороноздатності України, включаючи систему протиповітряної оборони (ППО).

Зеленський також зазначив, що були узгоджені спільні позиції напередодні майбутніх міжнародних подій.