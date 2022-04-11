Зеленський і Санду провели телефонну розмову

20:04 12 липня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський привітав колегу Маю Санду з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту Республіки Молдова , а також обговорив двостороннє співробітництво і Кримську платформу.

Про це повідомляє пресслужба ОП в понеділок, 12 липня.



Президент України висловив упевненість, що переконлива перемога демократичних проєвропейських сил на виборах в Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин в усіх напрямках.



Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна і Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції, зокрема, в контексті діяльності «Асоційованого тріо» за участю України, Молдови і Грузії.



Лідери держав обмінялися думками щодо викликів, пов'язаних з пандемією COVID-19.



Також президенти України і Молдови констатували необхідність активізації українсько-молдовської економічної взаємодії та реалізації конкретних проєктів. Так, глава держави зазначив, що Україна вже почала будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів, і будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер.



Володимир Зеленський підтвердив запрошення Маї Санду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи і урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.