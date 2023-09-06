Зеленський та Речан обговорили питання транзиту українського продовольства та інтеграції в ЄС

17:37 23 серпня Київ, Україна





Про це повідомили на сайті президента.



Зустріч між Зеленським і Речаном, що відбулася, збіглася з третім самітом Міжнародної Кримської Платформи в Києві.



Президент України висловив вдячність за активну участь Речана на цьому саміті, особливо наголосивши на високій ефективності та насиченості двостороннього політичного діалогу. Прем'єр Молдови та президент України обговорили транзит українських продовольчих товарів через територію Молдови та удосконалення відповідної інфраструктури.Про це повідомили на сайті президента.Зустріч між Зеленським і Речаном, що відбулася, збіглася з третім самітом Міжнародної Кримської Платформи в Києві.Президент України висловив вдячність за активну участь Речана на цьому саміті, особливо наголосивши на високій ефективності та насиченості двостороннього політичного діалогу.

"Ми щиро цінуємо ваш візит та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосив глава держави.

Зеленський та Речан обговорили важливі аспекти розвитку процесу перевезення українських продовольчих товарів через територію Молдови та покращення відповідної інфраструктури.



Під час діалогу співрозмовники наголосили, що гармонійна інтеграція України та Молдови до структур Європейського Союзу залишається спільною метою для обох країн, і було досягнуто згоди про взаємну координацію зусиль на цьому шляху.