Зеленський та прем'єр Японії обговорили підтримку України

15:39 06 січня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів 30-хвилинну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це 6 січня повідомили телеканал NHK та пресслужба українського лідера.

За даними NHK, сторони обговорили російську агресію проти України та можливий візит прем'єра Японії до Києва. Кісіда запевнив, що відіграватиме активну роль під час японського головування в G7.
 
"Я рішуче засудив агресію росії, що триває, і заявив, що Японія зробить все можливе, щоб захистити життя українців взимку", - підкреслив він.
 
Президент України висловив глибоку подяку Японії за підтримку.
 
"Привітав прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду з початком головування Японії у G7. Подякував його країні за потужні генератори та трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися у теплі та зі світлом. Запросив взяти участь у реалізації формули миру", - наголосив глава держави.