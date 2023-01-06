Зеленський та прем'єр Японії обговорили підтримку України

15:39 06 січня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів 30-хвилинну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це 6 січня повідомили телеканал NHK та пресслужба українського лідера.



За даними NHK, сторони обговорили російську агресію проти України та можливий візит прем'єра Японії до Києва. Кісіда запевнив, що відіграватиме активну роль під час японського головування в G7.

"Я рішуче засудив агресію росії, що триває, і заявив, що Японія зробить все можливе, щоб захистити життя українців взимку", - підкреслив він.

Президент України висловив глибоку подяку Японії за підтримку.