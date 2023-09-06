Зеленський та прем'єр-міністр Болгарії обговорили співпрацю у боротьбі з агресією росії

13:05 22 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков провели зустріч у рамках саміту Україна-Балкани, який відбувся у Греції.



Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо захисту України. Було порушено питання ситуації в Чорноморському регіоні та співробітництва чорноморських держав для забезпечення стійкої безпеки у Чорному морі та функціонування "зернового коридору" альтернативними шляхами.



Зеленський подякував Болгарії за засудження одностороннього виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи. Він також заявив, що Україна готова використати альтернативні шляхи для "зернового коридору" та розраховує на підтримку Болгарії в цьому.



Глава держави подякував Денкову за всебічну підтримку України у боротьбі з росією, зокрема за нещодавні рішення болгарського уряду про надання оборонної підтримки, за підтримку української формули миру та готовність болгарської сторони взяти участь у реалізації її конкретних пунктів.