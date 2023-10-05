Зеленський та прем'єр Іспанії обговорили постачання військової допомоги

16:11 05 жовтня Київ, Україна

Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України, про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.



Обговорюючи подальшу військову підтримку України, сторони розглянули питання щодо постачання нового озброєння для Сил оборони. Новий пакет допомоги містить додаткові ресурси для систем ППО, артилерії та антидронних систем.



Президент Зеленський також наголосив на готовності розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу за підтримки Іспанії. Він висловив подяку за підтримку країни у цьому прагненні.



Лідери також обговорили питання, пов'язані з наданням Україні необхідного енергетичного обладнання перед настанням зими. Крім того, обговорювався захист зернового коридору в Чорному морі, яким переміщуються цивільні судна з українськими зерновими вантажами.