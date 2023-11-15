Зеленський та Мелоні: старт роботи над двосторонніми гарантіями безпеки

18:48 15 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні провели телефонну розмову, під час якої вирішили розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.



Про це повідомив сам Зеленський у соціальній мережі "Х".



Політики також обговорили питання співробітництва в галузі оборони та висловили нагальну необхідність прийняття 12-го пакету санкцій з боку Європейського Союзу щодо росії.



Під час бесіди Зеленський висловив подяку Мелоні за особисті зусилля та рішучі дії Італії на підтримку України. Також президент висловив сподівання на досягнення значних результатів під час головування Італії у G7 наступного року.