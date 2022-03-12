Зеленський і глава уряду Данії обговорили поставку вакцини і ситуацію на Донбасі

19:55 11 червень Київ, Україна

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Данії Метте Фредеріксен, в ході якої сторони обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, євроатлантичні прагнення України та поставки вакцини.

Глава держави подякував Данії за підтримку суверенітету України і запросив на саміт Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент подякував Данії за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Володимир Зеленський акцентував увагу на важливості збереження міжнародного тиску на Росію для досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні", - йдеться в повідомленні.

Також президент в телефонній розмові з данським прем'єром обговорив практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і в рамках європейської інтеграції.



Метте Фредеріксен в свою чергу повідомила, що Данія готова поставити в Україну пів мільйона доз COVID-вакцини.



Володимир Зеленський підтвердив запрошення прем'єр-міністру відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України, додали в пресслужбі.