Зеленський і глава уряду Данії обговорили поставку вакцини і ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Данії Метте Фредеріксен, в ході якої сторони обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, євроатлантичні прагнення України та поставки вакцини.
Глава держави подякував Данії за підтримку суверенітету України і запросив на саміт Кримської платформи.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Також президент в телефонній розмові з данським прем'єром обговорив практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і в рамках європейської інтеграції.
Метте Фредеріксен в свою чергу повідомила, що Данія готова поставити в Україну пів мільйона доз COVID-вакцини.
Володимир Зеленський підтвердив запрошення прем'єр-міністру відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України, додали в пресслужбі.
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