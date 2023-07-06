Зеленський та Ердоган зустрінуться перед закінченням терміну дії зернової угоди - Bloomberg

19:31 06 липня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом у зв'язку з наближенням дати закінчення терміну дії Чорноморської зернової угоди.

Про це у четвер, 6 липня, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.



За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, очікується, що Ердоган прийме Зеленського у Стамбулі у п'ятницю, 7 липня.



При цьому видання нагадує, що росія заявила, що не бачить підстав для продовження Чорноморської зернової угоди.

“Зернова угода, життєво важлива для того, щоб Україна могла експортувати сільськогосподарську продукцію, незважаючи на російське вторгнення, спливає 17 липня. Нещодавно москва заявила, що не бачить "жодних підстав для подальшого продовження" угоди”, - йдеться у матеріалі.

Журналісти Bloomberg додають, що Туреччина допомогла укласти первісну угоду 2022 року і хоче, щоб її продовжили. Її розрив може призвести до зростання світових цін на продовольство з огляду на важливість України як експортера зернових.