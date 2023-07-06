Зеленський та Ердоган зустрінуться перед закінченням терміну дії зернової угоди - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом у зв'язку з наближенням дати закінчення терміну дії Чорноморської зернової угоди.
Про це у четвер, 6 липня, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.
За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, очікується, що Ердоган прийме Зеленського у Стамбулі у п'ятницю, 7 липня.
При цьому видання нагадує, що росія заявила, що не бачить підстав для продовження Чорноморської зернової угоди.
За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, очікується, що Ердоган прийме Зеленського у Стамбулі у п'ятницю, 7 липня.
При цьому видання нагадує, що росія заявила, що не бачить підстав для продовження Чорноморської зернової угоди.
Журналісти Bloomberg додають, що Туреччина допомогла укласти первісну угоду 2022 року і хоче, щоб її продовжили. Її розрив може призвести до зростання світових цін на продовольство з огляду на важливість України як експортера зернових.
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