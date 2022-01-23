Зеленський і Блінкен обговорювали перспективи України щодо членства в НАТО - Єрмак

16:25 06 травень Київ, Україна

Україна отримала підтримку Сполучених Штатів Америки стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО



Про це за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і держсекретаря Про це за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і держсекретаря США Ентоні Блінкена в четвер, 6 травня, повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Ми отримали сьогодні чергове підтвердження про повну підтримку можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Варто відзначити, що в Північноатлантичному альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. США - наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО", - сказав Єрмак.

Однак, за словами керівника Офісу Президента, підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки немає.

"В цей час відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, в рамках якого заплановане обговорення отримання Україною Плану дій щодо вступу в Північноатлантичний альянс", - додав він.

Єрмак розповів, що на зустрічі Блінкен і Зеленський детально обговорили питання будівництва газопроводу Північний потік-2 по дну Балтійського моря.

"Є конкретика. Вона полягає в повній підтримці з боку США українських інтересів щодо Північного потоку-2. США виступають категорично проти його будівництва", - повідомив він.

Керівник Офісу Президента також додав, що українська і американська сторони обговорили на зустрічі питання зміцнення взаємодії в Чорному морі.

"Це питання обговорювалося і обговорюється. Ми розглядаємо різні форми нашої кооперації, в тому числі геополітичні та військові", - сказав Єрмак.

За його словами, більш конкретні подробиці можуть стати відомими вже незабаром.