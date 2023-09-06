Зеленський та Байден обговорили навчання пілотів на F-16 та передачу винищувачів Україні

11:49 25 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє Білий дім за підсумками розмови Байдена та Зеленського 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України. Президенти України та США , Володимир Зеленський та Джо Байден , напередодні обговорили початок підготовки українських пілотів-винищувачів та дозвіл іншим країнам на передачу Україні своїх винищувачів F-16 після завершення підготовки.Про це повідомляє Білий дім за підсумками розмови Байдена та Зеленського 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України.

"Президент Байден та президент Зеленський обговорили початок підготовки українських пілотів-винищувачів та запевнення у прискоренні дозволу іншим країнам на передачу Україні своїх винищувачів F-16 після завершення підготовки з метою посилення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

Також Байден підтвердив зобов'язання США підтримувати оборону України від російської агресії стільки, скільки потрібно, і притягувати росію до відповідальності за її дії, зазначили у Білому домі.



Крім того, 24 серпня представник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що американське міністерство оборони має намір розпочати тренування українських льотчиків на винищувачах F-16 у США. За його словами, Сполучені Штати навчатимуть українців пілотувати та обслуговувати F-16 "на підтримку міжнародних зусиль щодо посилення довгострокових оборонних можливостей України".