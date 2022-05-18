Зеленський хоче продовжити воєнний стан

12:47 18 травня Київ, Україна

Володимир Зеленський закликає продовжити термін воєнного стану в Україні.

Про це написали на вебсайті Верховної Ради.



Проєкт закону №7389 про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" зареєстровано у парламенті 18 травня.



Тексту документа на сайті ВР немає.