Зеленський хоче продовжити воєнний стан

Володимир Зеленський закликає продовжити термін воєнного стану в Україні.
Про це написали на вебсайті Верховної Ради.
Проєкт закону №7389 про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" зареєстровано у парламенті 18 травня.
Тексту документа на сайті ВР немає.
Проєкт закону №7389 про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" зареєстровано у парламенті 18 травня.
Тексту документа на сайті ВР немає.
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