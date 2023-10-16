Зеленський: готуємось до зими та максимально посилюємо ППО
08:40 16 жовтня Київ, Україна
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці повинні усвідомлювати, що ударів з боку росії по об'єктах генерації та енергомережі з наближенням зими побільшає.
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.
"До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в умовах, що склалися. Навіть більш ніж реально: ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувалися. Але, крім цього, багато залежатиме від готовності місцевої влади, у тому числі в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку", - сказав Зеленський.
За його словами, кожен має виконати свою частину захисної роботи, щоб росія цієї зими не зупинила Україну.
"Так само як на полі бою, у всіх сферах ми повинні бути максимально стійкими та міцними", - наголосив президент України.
Зеленський поінформував, що у графіку на тиждень є нові зустрічі та розмови з партнерами щодо посилення України.
"Працюватимемо і над тим, щоб відновлення в Україні стало активнішим. Готуємо і нові наші кроки, щоб у ситуації, що склалася у світі, увага до України зберігалася на достатньому рівні", — підкреслив Зеленський.
Президент додав, що українські дипломати, розвідка та сили безпеки продовжують працювати для допомоги українцям, які опинилися на Близькому Сході – в Ізраїлі та на території Сектору Гази.
"Продовжується евакуація українців з Ізраїлю: вже понад 200 людей вивезли до Румунії, переважно жінок та дітей. Готуються нові рейси. Відомо майже про 260 наших людей, які зараз перебувають у Секторі Гази. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян", - сказав Зеленський.
Він закликав усіх українців, які потребують допомоги у зоні конфлікту, звертатися до українських диппредставництв.
"Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує. Тому ще раз звертаюся до всіх українців та українок, які можуть потребувати допомоги: у будь-який час і будь-яким способом звертайтеся до дипломатичних представництв України та дотримуйтесь їхніх рекомендацій", – сказав президент.
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