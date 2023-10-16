Зеленський: готуємось до зими та максимально посилюємо ППО

"До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в умовах, що склалися. Навіть більш ніж реально: ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувалися. Але, крім цього, багато залежатиме від готовності місцевої влади, у тому числі в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку", - сказав Зеленський.