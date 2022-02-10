Зеленський готовий звільнити 10% співробітників Офісу президента

21:00 18 вересень Київ, Україна

Якщо не вдасться знайти рішення того, як зменшити витрати на Офіс президента, Зеленський готовий до скорочення штату.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



Єрмак повідомив, що на сьогодні чисельність працівників Офісу президента України найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014-му).



Однак, за його словами, в разі неможливості зменшити інші витрати глава держави готовий до 10-процентного скорочення працівників Офісу президента.



Раніше Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних витрат на утримання органів влади в період економічної кризи.



За інформацією ОП, він також звернувся до керівництва Міністерства фінансів України та Державного управління справами з проханням ретельно попрацювати разом з народними депутатами між першим і другим читанням проєкту закону про Державний бюджет на 2021 для розумного скорочення витрат на забезпечення діяльності Офісу президента.