Зеленський готовий до переговорів із путіним

Можливість переговорів із російською федерацією щодня ускладнюється.
Президент України Володимир Зеленський підтверджує, що готовий до переговорів із володимиром путіним, але без його посередників та без ультиматумів.
"Питання переговорів з російською федерацією ускладнюється щодня. Тому що щодня деокупуються ті чи інші невеликі, я б так сказав, містечка, де живуть чи жили, на жаль, констатуємо, що жили... люди. Бо багато людей залишили свої будинки і багато хто був убитий".
Коли ми деокупуємо ці місця, ми бачимо сліди знущань, катувань, розстрілів та руйнувань, які залишили російські військові. Саме тому ускладнюються моменти можливості переговорів.
Як президент я готовий говорити з путіним. Але лише з ним. Без його посередників. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський підтверджує, що готовий до переговорів із володимиром путіним, але без його посередників та без ультиматумів.
"Питання переговорів з російською федерацією ускладнюється щодня. Тому що щодня деокупуються ті чи інші невеликі, я б так сказав, містечка, де живуть чи жили, на жаль, констатуємо, що жили... люди. Бо багато людей залишили свої будинки і багато хто був убитий".
Коли ми деокупуємо ці місця, ми бачимо сліди знущань, катувань, розстрілів та руйнувань, які залишили російські військові. Саме тому ускладнюються моменти можливості переговорів.
Як президент я готовий говорити з путіним. Але лише з ним. Без його посередників. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - Зеленський.
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