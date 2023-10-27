Зеленський: ЄС має позбутися "сірих зон" для єдності Європи

15:54 24 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня на засіданні колегії Єврокомісії запропонував усунути "сірі зони" в Європі та наголосив, що такі зони спонукатимуть до криз та загрожуватимуть єднанню ЄС.





Про це він сказав, звертаючись до колегії єврокомісарів, уповноважених із 27 країн ЄС.

Зеленський сказав, що протягом десятиліть Європа залишалася розділеною на території, де наші з вами цінності під захистом європейських інституцій, і на територію поза інституціями, хоч і з тими ж цінностями. Тепер, зрештою, за словами Зеленського, перебуваємо на шляху ліквідації такого поділу. Для всієї Європи зараз є історичний шанс усунути дефіцит геополітичної визначеності. Україна, Молдова, Грузія, білорусь, Балкани – замість сірих зон має з'явитись об'єднана Європа.

"Після розпаду так званого соціалістичного табору в Європі стало зрозуміло, що дефіцит геополітичної визначеності є найбільшою загрозою життю в Європі. Цей дефіцит як магніт приваблював кризи, спокушав ворогів ЄС боротися проти європейського єднання. Виникатимуть претензії та домінування у цій зоні, різні політичні сили намагатимуться пофарбувати таку зону у власні політичні кольори", - говорив президент.

Зеленський зазначив, що ЄС – це не клуб для обраних, це будинок для всіх європейців, які поділяють загальні цінності.