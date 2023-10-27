Зеленський: ЄС має позбутися "сірих зон" для єдності Європи

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня на засіданні колегії Єврокомісії запропонував усунути "сірі зони" в Європі та наголосив, що такі зони спонукатимуть до криз та загрожуватимуть єднанню ЄС.
Про це він сказав, звертаючись до колегії єврокомісарів, уповноважених із 27 країн ЄС.
Зеленський сказав, що протягом десятиліть Європа залишалася розділеною на території, де наші з вами цінності під захистом європейських інституцій, і на територію поза інституціями, хоч і з тими ж цінностями. Тепер, зрештою, за словами Зеленського, перебуваємо на шляху ліквідації такого поділу. Для всієї Європи зараз є історичний шанс усунути дефіцит геополітичної визначеності. Україна, Молдова, Грузія, білорусь, Балкани – замість сірих зон має з'явитись об'єднана Європа.
Зеленський зазначив, що ЄС – це не клуб для обраних, це будинок для всіх європейців, які поділяють загальні цінності.
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