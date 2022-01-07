Зеленський: Дніпропетровськ - місце сили всієї країни

Триває серія презентацій стратегій розвитку регіонів України, своєї черги дочекалася і Дніпропетровська область.
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області сказав, що для нього - це місце сили і цей регіон може стати місцем сили всієї країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу Президента.
За його словами, Дніпропетровська область є дійсно унікальною і потенціалом області є не тільки Дніпро, але і Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Павлоград та багато інших міст. Серед сильних сторін регіону Глава держави назвав гірничодобувну промисловість, металургію, енергетику, харчову промисловість і аграрну галузь. На його думку, перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проекти.
Він зазначив, що мріє, щоб Дніпропетровська область "стала космічним мозком і серцем не просто України, а й усієї Європи".
Повідомляється, що за словами голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренко, 10% ВВП України проводиться саме в Дніпропетровській області.
Також він зазначив, що під час сьогоднішніх відвідин Президентом України "Південмашу" обговорювалися можливості розвитку вітчизняної космічної галузі та варіанти державно-приватного партнерства.
За його словами, спільно з ЄС вже напрацьовано проект із захисту від радіаційної загрози на Придніпровському хімічному заводі. Є проекти щодо забезпечення населення чистою водою і очищення повітря.
Повідомляється, що 5 основними об'єктами Дніпропетровської області стали: Дніпровський аеропорт, стадіон "Металург" в Кривому Розі, обласна філармонія, Офіс євроінтеграції, підтримки бізнесу та міжнародного співробітництва, а також екопарк.
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