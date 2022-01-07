Зеленський: Дніпропетровськ - місце сили всієї країни

19:12 26 серпень Київ, Україна

Триває серія презентацій стратегій розвитку регіонів України, своєї черги дочекалася і Дніпропетровська область.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області сказав, що для нього - це місце сили і цей регіон може стати місцем сили всієї країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу Президента.

"Хоча для мене, як для Президента України, кожен регіон є рідним, але Дніпропетровська область - це особливе місце. Тут я народився і виріс. Тут пройшла моя юність, тут живуть мої мама і тато. Тут я зустрів кохану дружину і народився мій перший дитина - моя дочка. Для мене Дніпропетровська область - це місце сили. І я впевнений, що цей регіон може стати місцем сили всієї країни ", - сказав Володимир Зеленський під час представлення Стратегії розвитку регіону на 2021-2027 роки.

За його словами, Дніпропетровська область є дійсно унікальною і потенціалом області є не тільки Дніпро, але і Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Павлоград та багато інших міст. Серед сильних сторін регіону Глава держави назвав гірничодобувну промисловість, металургію, енергетику, харчову промисловість і аграрну галузь. На його думку, перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проекти.

"І мова не тільки про Міжнародний аеропорт" Дніпро ", куди мені дуже хотілося б прилетіти вже під час наступного візиту. Мова і про цікавих технології у будівництві доріг. Ви знаєте, що область є лідером в металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів. Їх можна складати горами і псувати навколишнє середовище, а можна використовувати під час будівництва інфраструктури, доріг. Це і економічно, і екологічно. І ми це будемо робити ", - додав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що мріє, щоб Дніпропетровська область "стала космічним мозком і серцем не просто України, а й усієї Європи".

"Чому забуваємо, що у нас є" Південмаш ", неймовірні фахівці, що мають унікальні знання і досвід. Держава завжди буде їх підтримувати і розкриє цей потенціал по максимуму ", - сказав Президент.

Повідомляється, що за словами голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренко, 10% ВВП України проводиться саме в Дніпропетровській області.



Також він зазначив, що під час сьогоднішніх відвідин Президентом України "Південмашу" обговорювалися можливості розвитку вітчизняної космічної галузі та варіанти державно-приватного партнерства.

"Серед регіональних пріоритетів на найближчі роки - будівництво агропереробного заводів, впровадження новітніх екологічних технологій в металургійному виробництві, експорт товарів для космічної галузі, будівництво міжнародного аеропорту в Дніпрі, розвиток річкового сполучення та інфраструктури, ремонт автомобільних доріг, реалізація проектів по захисту від радіаційної загрози в Придніпровському хімічному заводі, очищення води і повітря і скорочення викидів в атмосферу ", - цитує прес-служба слова Олександра Бондаренко.

За його словами, спільно з ЄС вже напрацьовано проект із захисту від радіаційної загрози на Придніпровському хімічному заводі. Є проекти щодо забезпечення населення чистою водою і очищення повітря.



Повідомляється, що 5 основними об'єктами Дніпропетровської області стали: Дніпровський аеропорт, стадіон "Металург" в Кривому Розі, обласна філармонія, Офіс євроінтеграції, підтримки бізнесу та міжнародного співробітництва, а також екопарк.