Зеленський: Для українців найстрашніше залізо – не ракети та танки, а кайдани

12:00 24 серпня Київ, Україна

Президент України привітав українців із Днем Незалежності.

"Вільний народе незалежної України! Пів року тому росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи та постріли. І 24 серпня не мала почути слів "з Днем Незалежності". 24 лютого нам казали, що у вас немає шансів. 24 серпня ми говоримо: з Днем Незалежності, Україно! За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ та змінилися самі. Тепер точно знаємо, хто справді нам брат та друг, хто навіть не випадковий знайомий. Хтось не втратив своє ім'я та репутацію, а хтось переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми справді не потрібні, а де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ довідався, хто такі українці. І що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї: це десь там, біля росії" – Зеленський.



Зеленський наголосив, що українці почали поважати себе і зрозуміли, що ніхто, окрім них самих, "не вигризатиме незалежність", і об'єдналися.



За словами президента, український народ та його мужність надихнули весь світ і дали людству нову надію, що "справедливість не залишила наш цинічний світ остаточно". І сьогодні і лідери світу, і пересічні громадяни кажуть, що будуть з Україною до кінця, до перемоги.



Зеленський зазначив, що українці змінилися – хтось народився вдруге, а хтось "розчинився – як людина, особистість, громадянин, як українець", але це справді "непогана новина".

"Ми зробили вибір. Для когось Маріуполь. Для когось – Монако”, – заявив президент.



Він наголосив, що українці тримаються 6 місяців, стиснувши кулаки та вигризаючи свободу.