Зеленський "дерадянізував" законодавство України

16:36 06 травня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України".

 
Про це написав голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.
 
"Дякую всім колегам народних депутатів, які допомагали розробляти цей закон і проголосували за його прийняття. Ми разом зробили те, що не змогли зробити народні депутати за попередні 30 років незалежності” – Стефанчук.
 
Стефанчук розповів, що відтепер у законодавстві:
  • немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
  • немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
  • немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
  • немає пріоритету у правах комсомольців, комуністів та інших "товаришів";
  • "очищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Спілки РСР, РРФСР (Української РСР).
Кабінету Міністрів доручили найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення.