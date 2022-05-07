Зеленський "дерадянізував" законодавство України

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України".
Про це написав голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.
Стефанчук розповів, що відтепер у законодавстві:
- немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
- немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
- немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
- немає пріоритету у правах комсомольців, комуністів та інших "товаришів";
- "очищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Спілки РСР, РРФСР (Української РСР).
Кабінету Міністрів доручили найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення.
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