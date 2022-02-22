Зеленський анонсував програму великої реставрації

З наступного року запускається програма великої реставрації, яка передбачає відновлення 100 культурних і туристичних об'єктів по всій Україні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Тому, за його словами, ця програма вже передбачена в проєкті державного бюджету на наступний рік.
Володимир Зеленський зазначив, що до переліку об'єктів, які будуть реставрувати в наступному році, слід включити, зокрема, палац Потоцьких, розташований в Тульчині Вінницької області.
Крім того, в наступному році продовжиться реалізація Національної програми «Велике будівництво».
Крім того, в наступному році продовжиться реалізація Національної програми «Велике будівництво».
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