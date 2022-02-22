Зеленський анонсував програму великої реставрації

18:59 29 вересень Київ, Україна

З наступного року запускається програма великої реставрації, яка передбачає відновлення 100 культурних і туристичних об'єктів по всій Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це дуже важливі об'єкти. Вони вже не інфраструктурні - вони, перш за все, історичні. І вони як туристичні «магніти» можуть залучати як українських, так і іноземних туристів», - сказав глава держави.

Тому, за його словами, ця програма вже передбачена в проєкті державного бюджету на наступний рік.

«У нас буде амбітний список зі 100 об'єктів по всій країні. Їх, до речі, набагато більше. Але мені здається, що це правильний, гарний початок», - підкреслив він.

Володимир Зеленський зазначив, що до переліку об'єктів, які будуть реставрувати в наступному році, слід включити, зокрема, палац Потоцьких, розташований в Тульчині Вінницької області.



Крім того, в наступному році продовжиться реалізація Національної програми «Велике будівництво».