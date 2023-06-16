Зеленський анонсував заходи, що пройдуть у сусідніх країнах

20:55 22 травня Київ, Україна

Перед майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі Україна активно готується до реалізації кількох проміжних заходів безпеки в країнах-сусідах, згідно з заявою президента Володимира Зеленського, опублікованій у месенджері Telegram.

"Готуємося до кількох проміжних заходів безпеки у країнах-сусідах – тих, які нас більше підтримують. Будуть і нові звернення задля розуміння світом України, задля зміцнення наших зв'язків із нашими партнерами", - сказав Володимир Зеленський.

Також, за його словами, очікуються нові зустрічі та візити партнерів України.

"Ми вже почали готувати цей та найближчі тижні. Чекаємо на нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою - візити до нас, до нашої держави. Буде ще зброя для наших воїнів", – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що інтенсивна зовнішня політика України продовжується.