Зеленський анонсував добрі новини для України

08:52 09 січня Київ, Україна

Під час дипломатичних заходів протягом тижня Україна забезпечить додаткове посилення оборони. Про це у неділю, 8 січня, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.



При цьому він зазначив, що дії росії в зоні бойових дій під час оголошеного нею "різдвяного перемир'я" ще раз показали світові, що росія бреше.



"Світ знову побачив у ці дні, що росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті", - наголосив президент, коментуючи "перемир'я" росіян.



Він нагадав, що окупанти вдарили запальними снарядами по Херсону відразу після Різдва, а також обстріляли Краматорськ та інші міста Донбасу. Їхні атаки були націлені на цивільні об'єкти.



"Все це тоді, коли в москві щось там розповідали про нібито "перемир'я", - зазначив Зеленський.



Він також додав, що лише посилення України, відновлення територіальної цілісності нашої країни, повернення наших людей із російської неволі є справжніми гарантіями миру.