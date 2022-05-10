Зеленський заборонив продавати ліки дітям

У зв'язку з почастішанням випадків дитячого суїциду, пов'язаного з лікарськими препаратами, президент підписав закон "Про внесення зміни до статті 21 закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)".Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.Відзначається, що метою документа є обмеження вільного доступу дітей до лікарських засобів, які продаються в аптечних установах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки повинні відпускати лише за рецептом, часто можна придбати без його наявності.Якщо у особи, що продає ліки або здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, він повинен вимагати пред'явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ продаж лікарських засобів цій особі забороняється.