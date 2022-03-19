Будівлю посольства РФ у Празі віддадуть під потреби українських біженців

06:45 18 березня Київ, Україна

Мерія району Прага-6 чеської столиці внесла пропозицію використати частину порожніх споруд у комплексі посольства РФ для потреб українських біженців.

Про це повідомляє Чеське телебачення.



Йдеться, перш за все, про школу, в якій не ведуться заняття після того, як більшість дипломатів РФ було вислано через «справу Врбетице» (вибухи на складах боєприпасів, влаштовані російськими спецслужбами). Будівлю, на думку чиновників, можна використати для організації навчання українських дітей.



«Я надіслав листа російському послу та закликав відкрити доступ до будівлі українським дітям», – заявив староста Праги-6 Ондржей Коларж, уточнивши, що будівля школи є власністю Російської Федерації.



Також мерія пропонує передати під розміщення біженців низку інших споруд, у тому числі торгпредство, церкву на території посольства (за документами проходить як автосервіс) тощо.



Раніше мерія Праги подала запит у МЗС Чехії з приводу повернення місту ділянки парку Стромівка, зайнятої радянськими військами під час вторгнення до Чехословаччини 1968 р., а потім приєднаної до території посольства.