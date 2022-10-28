Заяви медведєва є визнанням тероризму на держрівні - Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив у Twitter, що, висловлювання секретаря ради безпеки росії дмитра медведєва є "практично офіційним визнанням у тероризмі на державному рівні".
Про це він написав у п'ятницю, 28 жовтня.
Медведєв раніше заявив, що умовою стабільності енергопостачання в Україні є не імпорт електроенергії з Європи, а визнання правомірності вимог росії в рамках так званої "спецоперації" та її результатів, відображених у конституції росії. Він мав на увазі спробу анексії територій України.
Про це він написав у п'ятницю, 28 жовтня.
Медведєв раніше заявив, що умовою стабільності енергопостачання в Україні є не імпорт електроенергії з Європи, а визнання правомірності вимог росії в рамках так званої "спецоперації" та її результатів, відображених у конституції росії. Він мав на увазі спробу анексії територій України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі