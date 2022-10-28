Заяви медведєва є визнанням тероризму на держрівні - Подоляк

"Фантастика! Кремль вустами медведєва прямо заявив: ми знищуватимемо енергосистему, і тероризуватимемо мільйони людей, поки Україна не погодиться на капітуляцію. Практично офіційне визнання у тероризмі на державному рівні. Про які переговори тут можна говорити? З ким?", - написав Подоляк.