Заяви кремля про цілі війни збивають з пантелику російських пропагандистів — ISW

09:32 24 листопада Київ, Україна

Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей щодо відновлення контролю над Україною, проте завуалював їх, щоб ввести західні країни в оману і змусити Україну вимагати миру. При цьому заяви російського режиму спантеличують своїх пропагандистів і прихильників війни.



Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).



Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської "військової спецоперації" і вказав, що володимир путін "про це вже говорив".



Слова пєскова, ймовірно, мали на меті пом'якшити наслідки від провоєнного виступу віцеспікера ради федерації костянтина косачова, який заявив, що росія "може нормалізувати відносини з Україною тільки після капітуляції українського уряду".

"Ці дві заяви протилежні. Мілблогер, пов'язаний із ПВК "Вагнер", у відповідь на заяву пєскова саркастично зауважив, що росія безцільно веде війну без чіткої мети", - наголосили в ISW.

Фахівці пояснили, що "небажання кремля публічно повністю віддатися крайній націоналістичній ідеології і війні збиває з пантелику пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам".



В Інституті вивчення війни додали, що в той самий час сам путін, як правило, намагається збалансувати крайні аргументи, щоб заручитися підтримкою націоналістичного співтовариства, і помірніший наратив, щоб зберегти підтримку решти російського населення.