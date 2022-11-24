Заяви кремля про цілі війни збивають з пантелику російських пропагандистів — ISW

09:32 24 листопада Київ, Україна

Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей щодо відновлення контролю над Україною, проте завуалював їх, щоб ввести західні країни в оману і змусити Україну вимагати миру. При цьому заяви російського режиму спантеличують своїх пропагандистів і прихильників війни.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської "військової спецоперації" і вказав, що володимир путін "про це вже говорив".

Слова пєскова, ймовірно, мали на меті пом'якшити наслідки від провоєнного виступу віцеспікера ради федерації костянтина косачова, який заявив, що росія "може нормалізувати відносини з Україною тільки після капітуляції українського уряду".
"Ці дві заяви протилежні. Мілблогер, пов'язаний із ПВК "Вагнер", у відповідь на заяву пєскова саркастично зауважив, що росія безцільно веде війну без чіткої мети", - наголосили в ISW.
Фахівці пояснили, що "небажання кремля публічно повністю віддатися крайній націоналістичній ідеології і війні збиває з пантелику пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам".

В Інституті вивчення війни додали, що в той самий час сам путін, як правило, намагається збалансувати крайні аргументи, щоб заручитися підтримкою націоналістичного співтовариства, і помірніший наратив, щоб зберегти підтримку решти російського населення.
"Однак російські військові невдачі і все більші жертви роблять путінське умисне приховування цілей війни і спроби балансувати риторику тільки такими, що підживлюють невдоволення серед критично важливих груп", - підсумували аналітики.