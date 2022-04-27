Заява Татарова про діяльність НАБУ не відображає позицію президента

08:20 30 листопада Київ, Україна

В Офісі Президента пояснили, що висловлювання Олега Татарова щодо діяльності НАБУ - це виключно його суб'єктивна думка і не відображає офіційну позицію глави держави.

"Як неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але кінець кінцем не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Але найближчим часом цей закон буде вдосконалений для його повної відповідності Конституції України", - йдеться в повідомленні ОПУ

Як раніше заявив Олег Татаров, він працює в команді президента України та повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

"Вчора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів", - сказав він.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і тільки ця позиція є пріоритетною в команді президента Володимира Зеленського.



Нагадаємо, раніше Татаров заявив, що Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".