Заява Татарова про діяльність НАБУ не відображає позицію президента

В Офісі Президента пояснили, що висловлювання Олега Татарова щодо діяльності НАБУ - це виключно його суб'єктивна думка і не відображає офіційну позицію глави держави.
Як раніше заявив Олег Татаров, він працює в команді президента України та повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.
За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і тільки ця позиція є пріоритетною в команді президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, раніше Татаров заявив, що Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".
Нагадаємо, раніше Татаров заявив, що Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".
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