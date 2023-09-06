Заява МЗС України про умови використання ЗСУ ракет Taurus та ATACMS

Зараз Україна особливо потребує ракет далекого радіусу дії. Цього вимагає ситуація на фронті. Але отримати їх від зарубіжних партнерів важко. Прямо скажемо, країни ЄС та США бояться "довести росію до ядерного божевілля". Тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив у своєму мікроблозі Twitter із заявою, що Україна, у разі отримання далекобійних ракет Taurus та ATACMS, планує використовувати їх лише в межах своїх кордонів.
Глава МЗС закликав міжнародних партнерів передати їх Збройним силам України якнайшвидше.
За його словами, обидва типи ракет будуть використовуватися українською армією виключно в межах кордонів України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 7 серпня, провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, український міністр закликав свого американського колегу сприяти наданню ракет ATACMS для посилення далекобійних можливостей України.
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