Заява МЗС України про умови використання ЗСУ ракет Taurus та ATACMS

09:28 12 серпня Київ, Україна

Зараз Україна особливо потребує ракет далекого радіусу дії. Цього вимагає ситуація на фронті. Але отримати їх від зарубіжних партнерів важко. Прямо скажемо, країни ЄС та США бояться "довести росію до ядерного божевілля". Тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив у своєму мікроблозі Twitter із заявою, що Україна, у разі отримання далекобійних ракет Taurus та ATACMS, планує використовувати їх лише в межах своїх кордонів.

Глава МЗС закликав міжнародних партнерів передати їх Збройним силам України якнайшвидше.

"Ракети далекого радіусу дії мають вирішальне значення. Саме тому Taurus та ATACMS необхідні для успіху України", - написав він.

За його словами, обидва типи ракет будуть використовуватися українською армією виключно в межах кордонів України.

"Чим більша дальність польоту ракети, тим коротша війна", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 7 серпня, провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, український міністр закликав свого американського колегу сприяти наданню ракет ATACMS для посилення далекобійних можливостей України.