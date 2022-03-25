Завтра ВР розгляне законопроєкти оборонного комітету

17:20 28 червня Київ, Україна

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на завтра заплановано засідання Ради, на якому розглянуть законопроєкти оборонного комітету і законопроєкт про критичну інфраструктуру.

"Очікується, що за ініціативою президента, нардепи розглянуть пакет законів, що стосується оборонного сектора: законопроєкт про національний опір (поданий Володимиром Зеленським), суміжний з ним - про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроєкт про критичну інфраструктуру. Основний законопроєкт, який поданий президентом України - відзначений, як невідкладний", - додала Кравчук.

У той самий час заступник голови ВР Руслан Стефанчук не виключив проведення нових позачергових засідань, більш того, позачергової сесії. За його словами, це потрібно, щоб встигнути розглянути важливі для держави питання.