Завтра ВР розгляне законопроєкти оборонного комітету
17:20 28 червня Київ, Україна
Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на завтра заплановано засідання Ради, на якому розглянуть законопроєкти оборонного комітету і законопроєкт про критичну інфраструктуру.
"Очікується, що за ініціативою президента, нардепи розглянуть пакет законів, що стосується оборонного сектора: законопроєкт про національний опір (поданий Володимиром Зеленським), суміжний з ним - про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроєкт про критичну інфраструктуру. Основний законопроєкт, який поданий президентом України - відзначений, як невідкладний", - додала Кравчук.
У той самий час заступник голови ВР Руслан Стефанчук не виключив проведення нових позачергових засідань, більш того, позачергової сесії. За його словами, це потрібно, щоб встигнути розглянути важливі для держави питання.
"Для нас в пріоритеті прийняття тих законопроєктів, які, є визначальними для розвитку України, а це ціла низка законодавчих ініціатив, що стосуються питань оборонки, екології, питань, що стосуються наших правоохоронних органів", - заявив він.
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