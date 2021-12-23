Завтра Зеленський зустрінеться з Макроном - Офіс Президента

Глава України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 16 квітня відвідають Францію з робочим візитом, де відбудеться офіційна зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.
Передбачається також зустріч перших леді двох країн - Олени Зеленської та Бріжит Макрон.
Згідно з інформацією на сайті Єлисейського палацу, головною темою зустрічі президентів стане ескалація Росією ситуації безпеки на східних кордонах України. В анонсі уточнюється, що зустріч пройде в форматі обіду.
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