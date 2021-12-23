Завтра Зеленський зустрінеться з Макроном - Офіс Президента

11:07 15 квітень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 16 квітня відвідають Францію з робочим візитом, де відбудеться офіційна зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. Плануються переговори глави держави з президентом Франції Еммануелем Макроном», - відзначили в ОП.

Передбачається також зустріч перших леді двох країн - Олени Зеленської та Бріжит Макрон.



Згідно з інформацією на сайті Єлисейського палацу, головною темою зустрічі президентів стане ескалація Росією ситуації безпеки на східних кордонах України. В анонсі уточнюється, що зустріч пройде в форматі обіду.