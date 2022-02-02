Завтра Україну відвідає міністр економіки і фінансів Франції

20:12 12 травень Київ, Україна

З метою зміцнення і поглиблення двосторонніх економічних відносин між Україною та Францією завтра, 13 травня, до Києва з офіційним візитом прибуде міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер.



Про це повідомило Посольство Франції в Україні 12 травня.



Програма візиту французького міністра охоплює зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і міністром фінансів Сергієм Марченком.



В ході візиту Брюно Ле Мер і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підпишуть міжурядові угоди, після чого запланований пресбрифінг.



Крім того, міністр зустрінеться з мером Києва Віталієм Кличком, з яким обговорить, зокрема, французький проєкт модернізації мережі водопостачання в Києві.