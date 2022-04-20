Завтра Україну відвідає глава МЗС Угорщини

12:11 21 липня Київ, Україна

Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сіярто відвідають лінію розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил і обговорять низку ключових питань.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Дмитро Кулеба і Петер Сіярто завтра, 22 липня, проведуть переговори, ключовими темами яких стануть ситуація в сфері безпеки в регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія з Радою Європи, актуальні питання відносин України та Угорщини», - йдеться в повідомленні.

За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи.



Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил, де ознайомляться з ситуацією в сфері безпеки і зусиллями українського уряду щодо підвищення безпеки для людей, які проживають в зоні бойових дій.



22 липня о 10:05 Кулеба і Сіярто проведуть спільну пресконференцію.