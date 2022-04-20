Завтра Україну відвідає глава МЗС Угорщини

Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сіярто відвідають лінію розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил і обговорять низку ключових питань.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи.
Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил, де ознайомляться з ситуацією в сфері безпеки і зусиллями українського уряду щодо підвищення безпеки для людей, які проживають в зоні бойових дій.
22 липня о 10:05 Кулеба і Сіярто проведуть спільну пресконференцію.
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