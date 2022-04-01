Завтра Україна візьме участь в засіданні ООН з питань боротьби з дезінформацією

13:27 06 липня Київ, Україна

7 липня в штаб-квартирі ООН пройде засідання на тему протидії дезінформації. Засідання відбудеться у форматі відеоконференції.



Про це в Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



"Уже завтра з ініціативи України в ООН вперше відбудеться онлайн-засідання високого рівня на тему "Перевірка фактів як світова практика щодо протидії дезінформації і хибним відомостям", - йдеться в повідомленні.



Так, організаторами засідання виступають Україна, США, Литва, ЄС, Республіка Корея, Коста-Рика, Гана, Департамент глобальних комунікацій Секретаріату ООН.



За словами глави МЗС, участь візьмуть також представники Facebook, ООН, МЗС Литви, іноземні дипломати, міжнародні та українські експерти.



"Ключові теми: перевірка фактів і джерел інформації, діяльність онлайн-платформ, сучасні тенденції боротьби з дезінформацією, можливості для співпраці. Роки токсичної російської пропаганди навчили нас перемагати в світі фейків, правд і спільнот. Іншого вибору не було, якщо хотілося вижити. Це приклад, як Україна перетворила вразливість на власну додану вартість. Іншими словами, російська пропаганда зробила Україну сильнішою. Захід в ООН - це частина системних зусиль всередині України (центри протидії дезінформації при РНБО і МКІП, мережа неурядових організацій) і за кордоном", - підкреслив Кулеба.



Міністр нагадав, що на минулому тижні Україна також ініціювала в Женеві спільну заяву від імені майже шістдесяти держав про негативний вплив дезінформації на права людини.