Завтра стартує форум "Україна 30", присвячений реформі децентралізації

Завтра глава України Володимир Зеленський відкриє перший день форуму "Україна 30. Децентралізація - одна з найуспішніших реформ".
Про це повідомляє пресслужба форуму.
Виступ президента заплановано завтра о 10:30. Після нього виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, спікерами стануть низка топчиновників. Серед них:
- міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов,
- заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко,
- перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Олексій Любченко,
- міністр аграрної політики Роман Лещенко,
- віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
28 липня темою форуму буде "Децентралізація - одна з найуспішніших реформ", а 29 липня "Розвиток ОТГ в умовах децентралізації".
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