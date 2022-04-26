Завтра стартує форум "Україна 30", присвячений реформі децентралізації

17:43 27 липня Київ, Україна

Завтра глава України Володимир Зеленський відкриє перший день форуму "Україна 30. Децентралізація - одна з найуспішніших реформ".

Про це повідомляє пресслужба форуму.



Виступ президента заплановано завтра о 10:30. Після нього виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Крім того, спікерами стануть низка топчиновників. Серед них:

міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов,

заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко,

перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Олексій Любченко,

міністр аграрної політики Роман Лещенко,

віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

28 липня темою форуму буде "Децентралізація - одна з найуспішніших реформ", а 29 липня "Розвиток ОТГ в умовах децентралізації".