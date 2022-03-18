Завтра відбудеться засідання РНБО

17:11 17 червня Київ, Україна

Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) збереться на традиційне засідання 18 червня, зокрема, обговорять Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 17 червня.



Засідання розпочнеться о 17:00, а о 18:00 глава РНБО Олексій Данилов дасть брифінг за його підсумками.



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