Завтра відбудеться засідання РНБО

Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) збереться на традиційне засідання 18 червня, зокрема, обговорять Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 17 червня.
Засідання розпочнеться о 17:00, а о 18:00 глава РНБО Олексій Данилов дасть брифінг за його підсумками.
Попередній порядок денний:
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Про розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
(ТАЄМНО).
- Доповідь голови Державної служби геології та надр України про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 "Про стан справ у сфері надрокористування", введеного в дію указом президента України від 25 березня 2021 року № 122.
- Різне.
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