Завтра відбудеться засідання РНБО

17:11 17 червня Київ, Україна

Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) збереться на традиційне засідання 18 червня, зокрема, обговорять Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
 
Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 17 червня.

Засідання розпочнеться о 17:00, а о 18:00 глава РНБО Олексій Данилов дасть брифінг за його підсумками.

Попередній порядок денний:
  • Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
  • Про розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
    (ТАЄМНО).
  • Доповідь голови Державної служби геології та надр України про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 "Про стан справ у сфері надрокористування", введеного в дію указом президента України від 25 березня 2021 року № 122.
  • Різне.