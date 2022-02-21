Завтра відбудеться відеозустріч "нормандської четвірки"

20:01 25 травень Київ, Україна

Завтра, 26 травня, у форматі відеоконференції відбудеться зустріч політрадників "нормандської четвірки", українську сторону представлятиме Андрій Єрмак.



Про це повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.



"Зустріч політичних радників нормандської четвірки запланована на завтра, 26 травня. Тематика все та ж: припинення вогню, обмін полоненими, кластери", - сказав він.



Андрій Єрмак на минулому тижні надіслав колегам по "нормандському формату" лист з проханням провести чергову зустріч політичних радників для якнайшвидшого врегулювання ситуації з припиненням вогню на Донбасі, а також з метою аналізу виконання підсумкового комюніке за підсумками Паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року. Він також запропонував провести зустріч в очному форматі.