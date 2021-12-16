Завтра Рада збереться на два позачергових засідання - що на порядку денному

16:30 26 квітень Київ, Україна

Голова ВР Дмитро Разумков офіційно скликав на завтра два позачергових засідання, на яких планують розглянути 14 питань.

Про це повідомили в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

"Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев'ятого скликання на 16 годину 27 квітня 2021 року, на якому розглянути проєкт постанови ВРУ про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади в сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV -2, і забезпечення неухильного виконання рішень ВРУ, прийнятих в цій сфері (реєстр. № 5299)", - йдеться в розпорядженні Разумкова № 101.

А в розпорядженні № 102 зазначається таке: "Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев'ятого скликання 27 квітня 2021 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання ВРУ, скликаного відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 26 квітня 2021 року № 101".





Тоді як на першому позачерговому засіданні до розгляду заплановано тільки одне питання, вже на наступному цих питань 13, а саме:



1) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (реєстр. № 5304);



2) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236);



3) проєкт Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. №5065);



4) проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (реєстр. № 5104);



5) проєкт Закону України про основи молодіжної політики (реєстр. № 3718);



6) пропозиції Президента до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (реєстр. № 2063);



7) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985);



8) проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального попереднього розслідування (реєстр. № 2164);



9) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби в Службі судової охорони (реєстр. № 3935);



10) проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (реєстр. № 5246);



11) проєкт Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 5175);



12) проєкт Закону України про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 4212);



13) проєкт Закону України про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (реєстр. № 5202).



Апарату Верховної Ради України доручено забезпечити підготовку і проведення позачергових пленарних засідань Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на них.