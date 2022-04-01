Завтра президент України відвідає Литовську Республіку з офіційним візитом

21:09 05 липня Київ, Україна

Володимир Зеленський 6-7 липня здійснить офіційний візит до Литви, де заплановані переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою і главою ЄС Шарлем Мішелем.

Крім того, під час візиту Зеленський візьме участь в 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі, і в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви, повідомляє Офіс Президента.



Додамо



У липні у Зеленського запланована ціла низка зустрічей.



Так, канцлерка ФРН запросила Зеленського відвідати Берлін 12 липня для обговорення низки питань двосторонніх відносин України і Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.



Крім того, в липні очікується зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена в Вашингтоні.