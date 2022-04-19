Завтра перший віцеспікер ВР проведе позачергове засідання парламенту

19:52 19 липня Київ, Україна

Завтра, 20 липня, парламентарі зберуться на позачергове засідання, щоб розглянути десять постанов, якими пропонується скасувати результати голосування Ради за низку законопроєктів.

Відповідне розпорядження про скликання засідання підписав голова ВР Дмитро Разумков, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Завтра о 14:00 буде позачергове засідання. Кворум не потрібен, провалять постанови, які блокують підпис: №3711-д (Вища кваліфікаційна комісія суддів України) - №3822 (Реформа Укроборонпрому) - №5068 (Вища рада правосуддя) - №5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах)", - написав він

Всього, за словами Железняка, планується розглянути 10 проєктів постанов.



Згідно з інформацією прессекретарки спікера парламенту Ольги Туній, позачергове засідання проведе перший віцеспікер Руслан Стефанчук.