Завтра Кулеба зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Хегером

19:17 27 травень Київ, Україна

28 травня в Україну з офіційним робочим візитом прилетить прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер.

Про це повідомляється у Фейсбуці Управління державної охорони України.

"Інформуємо про можливі незначні обмеження дорожнього руху 28 травня в центральній частині міста і на деяких вулицях Дарницького району Києва в зв'язку з офіційним візитом в Україну прем'єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Хегера", - сказано в повідомленні.





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