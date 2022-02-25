Завтра Кулеба зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Хегером

28 травня в Україну з офіційним робочим візитом прилетить прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер.
Про це повідомляється у Фейсбуці Управління державної охорони України.
Також в складі іноземної делегації прибудуть міністр оборони Словаччини Ярослав Надь і міністр закордонних і європейських справ Словаччини Іван Корчок.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер відвідає Україну в кінці поточного місяця.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер відвідає Україну в кінці поточного місяця.
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