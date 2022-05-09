Завтра Еміне Джапарова проведе перший форум Кримської платформи

На 6 серпня в столиці запланований перший політичний захід у рамках Кримської платформи.
Про це повідомляє пресслужба Кримської платформи.
У форумі візьмуть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти. Відкриє захід перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
У форумі візьмуть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти. Відкриє захід перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
На форумі відбудеться обговорення в трьох пленарних сесіях:
- Експертна мережа: бачення міжнародної та міжсекторної співпраці в рамках Кримської платформи;
- Особливості тематичної роботи Експертної мережі: пріоритети та завдання;
- Тема деокупації Криму в міжнародному інформаційному середовищі.
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