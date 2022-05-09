Завтра Еміне Джапарова проведе перший форум Кримської платформи

18:40 05 серпня Київ, Україна

На 6 серпня в столиці запланований перший політичний захід у рамках Кримської платформи.
 
Про це повідомляє пресслужба Кримської платформи.

У форумі візьмуть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти. Відкриє захід перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
"Місія експертної мережі пов'язана з місією Кримської платформи і покликана сприяти консолідації міжнародної підтримки звільнення Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Чорного і Азовського морів від російської окупації, подолання її негативних наслідків, розробляти і адвокатувати експертні напрацювання з відповідної тематики", - йдеться в повідомленні.
На форумі відбудеться обговорення в трьох пленарних сесіях:
  • Експертна мережа: бачення міжнародної та міжсекторної співпраці в рамках Кримської платформи;
  • Особливості тематичної роботи Експертної мережі: пріоритети та завдання;
  • Тема деокупації Криму в міжнародному інформаційному середовищі.