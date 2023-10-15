Завезені до Маріуполя заробітчани об'єднуються у злочинні банди – ЦНС

08:22 15 жовтня Київ, Україна

Не секрет, що весь "розквіт" російського економічного дива закінчується за МКАД, а в російській глибинці про це диво лише мріють. Як і в самій Росії, райдужна картинка благополуччя та прогресу в окупованому Маріуполі, яку малює російська пропаганда, зовсім не відповідає дійсності.

Як повідомляє Центр національного опору (ЦНС) з посиланням на джерела, мігранти, завезені до Маріуполя російськими окупантами, створили щонайменше два етнічні злочинні угруповання, які займаються торгівлею зброєю, наркотиками та іншою нелегальною діяльністю.

ЦНС зазначає, що йдеться про "етнічних узбеків, вихідців з Таджикистану".

Джерела у місцевому підпіллі розповіли, що окупанти звезли до Маріуполя понад 25 тисяч будівельників з Росії та країн Центральної Азії.

"Таким чином, ворог вирішує проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві жителі не хочуть працювати на окупантів, і водночас змінює демографічний склад міста. Мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди, які займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збиранням металобрухту та нелегальними перевезеннями", - йдеться у повідомленні.

Як ми вже писали, окупаційному ПДТУ (типу університету) маріупольську молодь навчали вбивати українців.