Завершено розслідування у справі про захоплення держвлади Януковичем

17:25 24 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування обставин захоплення експрезидентом України Віктором Януковичем державної влади та пособництва у цьому ексзаступника міністра юстиції України.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року колишній президент України за допомогою заступника міністра юстиції України та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення неконституційним способом дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які належали до компетенції законодавчої та виконавчої влади", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначає, що оскільки колишні чиновники довго ховаються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Державне бюро розслідувань за спеціальною заочною процедурою.

"Стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду для вирішення питання щодо можливості розгляду справи за відсутності обвинувачених (in absentia)", - інформують в Офісі Генпрокурора.

Також зазначається, що згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.



Нагадаємо, що у 2019-му суд заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні. Процес тривав 20 місяців, а розслідування злочинів, які він скоїв – п'ять років. Захист колишнього президента подав не менше п'яти апеляційних скарг на вирок, а потім ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.



Минулого року Януковичу вручили підозру як голові організованої злочинної групи, до якої входили колишній міністр оборони Дмитро Саламатін, голова СБУ Олександр Якименко, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, командир київського "Беркуту" Сергій Кусюк та низка інших високопосадовців.



А у лютому 2022 року слідчі повідомили Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. Відомо, що 23 лютого 2014 року Янукович, перебуваючи на території однієї з військових частин чорноморського флоту росії в Севастополі, підбурював військовослужбовців УДО до здійснення дезертирства. В результаті колишній заступник начальника Управління державної охорони України – начальник Служби безпеки президента ухилився від подальшого проходження військової служби та поїхав до росії.