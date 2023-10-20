Захист об'єктів критичної інфраструктури: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

09:43 20 жовтня Київ, Україна

Президент Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 жовтня 2023 р. "Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій".



Відповідний указ оприлюднено на сайті РНБО та на сайті Офісу Президента.



Указ від 17 жовтня 2023 року набирає чинності з дня його опублікування.



Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів має забезпечити протягом 10 днів:

виконання робіт та заходів щодо належного інженерного та фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури,

збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону та оборону об'єктів критичної інфраструктури,

створення операторами критичної інфраструктури на відповідних об'єктах умов захисту персоналу та здійснення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій,

створення резервів обладнання та запасних частин для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів,

створення страхового фонду документації на унікальне обладнання та архівування критичних баз даних.

Крім того, уряду наказано затвердити у тримісячний термін план заходів щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, та визначити джерела фінансування цього плану.



Кабмін також зобов'язаний розробити та затвердити у 2023 році з визначенням джерел фінансування:

план енергетичної стійкості України, що передбачає заходи щодо системного моніторингу та аналізу загроз енергетичній інфраструктурі,

вимоги щодо забезпечення безпеки та стійкості енергетичної інфраструктури,

вимоги до альтернативного енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують надання життєво важливих послуг, насамперед шляхом формування децентралізованих енергетичних систем на базі малих систем розподілу.

"Кабінету Міністрів України разом із Генеральним штабом Збройних сил України: здійснювати моніторинг ситуації на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора з метою актуалізації переліку об'єктів критичної інфраструктури, які потребують першочергового протиповітряного прикриття", - йдеться у рішенні РНБО.

Уряд спільно з Генштабом зобов'язаний вжити в 10-денний термін заходів щодо посилення бойової спроможності мобільних вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону та оборону об'єктів критичної інфраструктури.